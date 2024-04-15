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Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayan av yasağının başlamasıyla Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de kıyıya çekilen balıkçılar, teknelerin bakımı ve ağların onarımı için kolları sıvadı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi mask
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de av sezonu yasağının başlamasıyla endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol araçları limana yanaştı. Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, ağ ve teknelerinin bakım ve onarımını yapıyor.

Balıkçılık yapan 33 yaşındaki İsmail Erdoğan, meslekte ailesinin 3. kuşağı olduğunu, işi babasından öğrendiğini anlattı.

Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını aktaran Erdoğan, "Sadece hamsi var dersek yeridir. İstavrit küçük, onun için bakmadık; palamut ve lüfer bu sezon yoktu. Önümüzdeki sezon için balıkçı ağabeylerimiz, reisler palamut ve lüferin bol olacağını belirtiyor. Şu anda yasağa girdik, şimdi ağalarımızı ve teknelerimizi bakıma aldık." diye konuştu.
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15 Nis 2024 - 17:15 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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