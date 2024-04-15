Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden MHP'de

“Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler” sözleri sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisi üzerine istifa eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partiye geri döndü.
Bahçeli, Sancaklı’nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstermişti.
MHP’li Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” açıklamasını yapmıştı.
Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı’nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt vermişti.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı’ya tepki gösteren Bahçeli, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” ifadelerini kullanmıştı.
İSTİFA ETMİŞTİ
Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.
Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."
YENİDEN MHP'DE
Son olarak Sancaklı yeniden MHP saflarına geçti.
Sancaklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden partiye katıldı.
Bununla birlikte MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
At Gözlüğü - Gitsin dedi ALKIŞ. Gelsin dedi yine ALKIŞ. ALKIŞI atanlar birde aynı kişiler. Gelde gülme ağlanacak halimize.Doktirin ile foktirin
Kullar Ali - Adaletin batsın eyy dünya...Müthiş med-cezir olayı..Oldu olacak Meral hanıma da af çıkartsa !!!!
Geri Zekalı - armut dersem çık elma dersem çıkma
Kurt - Sinan Ateşin katili kim?
Etkisiz - Lütfen kocaeli için bir tane faydasını yazın ??
Poyraz - Zerre kadar memlekete faydası olmayan ikili tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
Emekli - Türk siyaseti Osmanlı dönemi dahil 1000 yıllık bir süreçte böyle ihanetler ayak oyunları yaşamadı.bu millet gün gelecek bu siyasetçileri yargılayacak.içimizden kaç tane hain çıktığını görünce herkes çok şasıracak.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.