15 Nis 2024 - 17:33- Teknoloji G:

Sosyal Medya aracı geçici olarak kapatılıyor

Facebook, Instagram ve Threads sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı nedeniyle Threads'ı 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

Sosyal Medya aracı geçici olarak kapatılıyor mask

THREADS HESAP SAHİPLERİ NE YAPACAK?
Şirketin yazılı açıklamasında Threads hakkında alınan geçici kapatma kararı bildirilerek Facebook, Instagram, WhatsApp'ın bu karardan etkilenmeyeceği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, "Threads, Türkiye'de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu'nun kararına göre, Threads 29 Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?
Rekabet Kurumu, META hakkında başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı ve günlük 4,8 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildiği bildirilmişti.

Kaynak: HABERLER.COM

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15 Nis 2024 - 17:33 - Teknoloji

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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