Bütçe martta 209 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ait bütçe performansını duyurdu. Mart ayında bütçe gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre %68,7 artarak 483 milyar 842 milyon liraya yükseldi. Buna karşılık, bütçe giderleri %107,4 artarak 692 milyar 807 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %106 artarak 1 trilyon 637 milyar 198 milyon liraya yükseldi. Bu süreçte bütçe giderleri de %105,9 artarak 2 trilyon 150 milyar 680 milyon liraya çıktı.

Sonuç olarak, merkezi yönetim bütçesinde mart ayında 208 milyar 965 milyon lira, ocak-mart döneminde ise 513 milyar 482 milyon lira açık oluştu. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 250 milyar 25 milyon lira iken, geçen yılın mart ayında ise 47 milyar 223 milyon lira olarak kaydedilmişti.