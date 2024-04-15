THY'den ücretsiz rezervasyon açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İran ve İsrail arasındaki gerilimden kaynaklanan sebeplerle iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan uçuşlarıyla ilgili yolcuların ücretsiz olarak rezervasyon değişikliği yapabileceklerini duyurdu. Şirketin açıklaması şu şekilde:
Değerli Yolcularımız, Irak, Ürdün ve Lübnan’daki mevcut durum sebebiyle, 13 NİSAN 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 NİSAN 2024 - 22 NİSAN 2024 (dahil) tarihleri arasındaki Irak, Ürdün ve Lübnan varışlı ve çıkışlı seferlere kayıtlı tüm yolcularımızın 22 NİSAN 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla:
1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.
2) İade talepleri: Bilet kuralları kapsamında yapılacaktır.
3) Bilet süresinin uzatılması: Değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 MAYIS 2024 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4) İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.