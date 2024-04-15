Başkan Hürriyet: “Şimdi halkımızla dayanışma zamanı”

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerinin ardından bir kez daha belediye başkanlığını kazanan, İzmit Belediyesi'nde de çoğunluğu elde eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Adliyesi'nde bugün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, İzmit Belediyesi meclis üyeleri, yöneticiler ve partililer katıldı.

MAZBATA SONRASI KUTLAMA

Mazbata töreninin ardından İzmit Belediyesi önünde bir kutlama programı yapıldı. Vatandaşlar Adliye'nin önünden davulla zurnayla belediye önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalık belediye önünde doyasıya bir kutlama yaptı.

İZMİT BİZİMDİR BİZİM KALACAK

Kutlamaların İzmit Belediyesi önünde kısa bir konuşma yapan Gökhan Ercan şunları söyledi; "2019'da ilk Fatma başkan aday olunca 14 yılın hasreti vardı. O zaman bir sloganımız vardı İzmit bizim olacak diye. Şimdi İzmit bizimdir bizim kalacak. "

BAŞARILAR DİLERİM

Ardından konuşan Ahmet Çalık ise, “İzmit 5 sene önce tekrar sosyal demokrat belediyecilik ile tanışmıştı. O kadar susamış ki sosyal belediyeciliğe tekrar görev verdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Fatma Başkan'a da ikinci döneminde başarılar diliyorum” dedi.

TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GÜNLERİ GELİYOR

Ahmet Çalık’ın ardından konuşan Nail Çiler ise "İyi ki varsınız. Hep güçlü meclis güçlü başkanla bütünleşir dedim. Kadınların olduğu yerde bereket vardır dedim. İyi varsınız kadınlar. İyi ki varsınız gençler. Hep destek oldunuz. Yaşlı abilerimiz bize yol gösterdiler onlara da teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık günleri geliyor. Bize inanan hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çiler’in ardından konuşan Muhip Kanko ise,” İzmit gülümsedin mi? 31 Mart akşamı Karamürsel İzmit he Derinceye gelemedim. Fatma Başkan 5 yıl için daha mazbatayı aldı. Sosyal belediyeciliği öyle bir aranır hale getirecek ki. Bir sonraki seçimlerde burada buluşalım” dedi.

ÖNCE İKTİDAR SONRA BELEDİYELER

Ardından konuşan Bülent Sarı, "Dün genel başkanım ile birlikteydim. Dedim ki yarın İzmit'imizin mazbatası var. Hepinize teşekkürleri var. Sorumluluğumuzu biliyoruz . Hep birlikte çok çalışacağız. Kesinlikle kibirlenmeyeceğiz. İnşallah 2028'de iktidar olacağız. 2029'da da büyükşehir belediyesi başta olmak üzere 13-0 yapacağız”

ŞIMARMADAN HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ

Son olarak bir konuşma yapan Başkan Hürriyet ise çalışmalarına devam edeceklerini belirterek şunları söyledi, “Kimse şah değil padişah değil. Hepimiz bu güzel milletin temsilcileriyiz. Halkımız 2019'da bize görev verdi. İsrafı bitirdik. Tekrar 5 yıl daha bu görevi halkımız bize emanet etti. Bir iken 3 olduk. Çok güzel bir gülümseyen sabaha uyandık. Bize oy versin vermesin ayrım yapmadan asla şımarmadan hizmetlerimize görevlerimize devam edeceğiz. Herkes çok çalıştı destek verdi. Herkes sahada var gücüyle çalıştı. Şimdi belediyemiz ile meclisimiz ile bütün halkımızla dayanışma göstererek çalışma zamanıdır”