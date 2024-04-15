AKP KOCAELİ'DEN ANKARA'YA ÇIKARMA!

AKP İl Yönetimi, 31 Mart seçimleri sonrasında Ankara’da yapılacak ilk AKP Grup Toplantısı’na çıkarma yapacak. 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde AKP Kocaeli Teşkilatı, Salı günü Ankara’ya hareket edecek, Salı gecesini Ankara’da geçirecek olan yönetim Çarşamba günü grup toplantısına dahil olacak.
Grup Toplantısı ziyaretinde İl Teşkilatı’nın yanı sıra Milletvekilleri de hazır bulunacak.
EN GÜÇLÜ DESTEK KOCAELİ’DEN
AKP İl Başkanı Dr. Şahin Talus, “Kocaeli Teşkilatı, ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği veren teşkilatlardan biri oldu. Çarşamba günü de İl Yönetimi olarak yerel seçimler sonrasında gerçekleştirilecek ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.