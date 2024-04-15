15 Nis 2024 - 18:50- Siyaset

HÜRRİYET: "ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, BAĞIŞ YAPIN"

Yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen ve bugün düzenlenen tören ile mazbatasını alan Fatma Kaplan hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini tebrik etmek için çiçek yollanmamasını onun yerine bağış yapılmasını istedi.