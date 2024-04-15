15 Nis 2024 - 18:50- Siyaset G:

HÜRRİYET: "ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, BAĞIŞ YAPIN"

Yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen ve bugün düzenlenen tören ile mazbatasını alan Fatma Kaplan hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini tebrik etmek için çiçek yollanmamasını onun yerine bağış yapılmasını istedi.

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15 Nis 2024 - 18:50 - Siyaset

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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