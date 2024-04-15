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Okyay Çıldız hayatını kaybetti

Derince Yenikent Mahallesi sakinlerinden Okyay Çıldız hayatını kaybetti

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Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde oturan Okyay Çıldız hayatını kaybetti. Okyay Çıldız bugün İmam-ı Azam Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
# cenaze

15 Nis 2024 - 18:57 - Asayiş

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