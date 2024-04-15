Kadir Özdemir yeniden başkan vekili oldu

Yerel seçimlerin ardından belediyelerdeki yeni komisyon üyelerinin seçimleri de bir bir yapılıyor. 2019 seçimlerinde AK Parti’den Gölcük Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart’ta da yeniden seçimi kazanan isim oldu. Sezer’in mazbatasını almasının hemen akabinde dün Gölcük Belediye Meclisi gerçekleştirildi. Mecliste komisyon üyeleri, başkan vekili ve başkan yardımcıları da belirlendi.

AYNI GÖREVE SEÇİLDİ

Geçtiğimiz dönem hem meclis başkan vekilliği hem de grup başkan vekilliği görevini yürüten, başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Kadir Özdemir, bu seçimlerin ardından da yine aynı göreve seçildi. Belediye başkanı Ali Yıldırım’ın katılmadığı meclis toplantısını da yürüten Kadir Özdemir, bu dönem de hem meclis başkan vekilliği hem de grup başkan vekilliği görevini birlikte yürütecek.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yeniden aynı göreve seçilmesinin ardından mesaj yayınlayan Özdemir, “ 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk Meclis toplantımızı yaptık. Şahsımı Tekrar Meclis Başkan Vekili ve Grup Başkan Vekili olarak seçen İlçe Başkanım, Belediye Başkanım ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor yeni dönemin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.