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Kadir Özdemir yeniden başkan vekili oldu

Gölcük Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve grup başkan vekilliği görevini geçtiğimiz seçimlerde üstlenen Kadir Özdemir, yerel seçimlerin ardından ilk meclis toplantısında yeniden aynı göreve seçildi.

HABER MERKEZİ
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Kadir Özdemir yeniden başkan vekili oldu mask

Yerel seçimlerin ardından belediyelerdeki   yeni komisyon üyelerinin seçimleri de bir bir yapılıyor. 2019 seçimlerinde AK Parti’den Gölcük Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart’ta da yeniden seçimi kazanan isim  oldu. Sezer’in mazbatasını almasının hemen akabinde dün Gölcük Belediye Meclisi gerçekleştirildi. Mecliste komisyon üyeleri, başkan vekili ve başkan yardımcıları da belirlendi.

AYNI GÖREVE SEÇİLDİ

Geçtiğimiz dönem hem meclis başkan vekilliği hem de grup başkan vekilliği görevini yürüten, başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Kadir Özdemir, bu seçimlerin ardından da yine aynı göreve seçildi. Belediye başkanı Ali Yıldırım’ın katılmadığı meclis toplantısını da yürüten Kadir Özdemir, bu dönem de hem meclis başkan vekilliği hem de grup başkan vekilliği görevini birlikte yürütecek.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yeniden aynı göreve seçilmesinin ardından mesaj yayınlayan Özdemir, “ 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk Meclis toplantımızı yaptık. Şahsımı Tekrar Meclis Başkan Vekili ve Grup Başkan Vekili olarak seçen  İlçe Başkanım, Belediye Başkanım ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor yeni dönemin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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15 Nis 2024 - 19:46 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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