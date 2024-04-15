Sapanca Gölü’nde 24 kiloluk balık yakaladı, üremesi için suya geri bıraktı

Sapanca Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri turna balığı avı için Sapanca Gölü’ne açıldı. Balıkçıların oltasına takılan yayın balığı, uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartıldı. 24 kilogram ağırlığında, 145 santimetre boyunda olan ve havyar döneminde olması sebebiyle avlanması yasak olan balık, fotoğraf ve video çekimleri sonrasında üremesi için yeniden göle bırakıldı.

O anları ölümsüzleştiren kulüp üyesi, “Yaklaşık 30 yıldır bu gölde balıkçılık yapıyoruz. Ağırlıklı hedefimiz turna balığı ve arada bir böyle balık denk geliyor. Eğer avlanma sezonundaysa alıkoyuyoruz, bazen de salıyoruz. Ama bugün oltamıza çok yakışıklı bir dev geldi. Çıkar çıkmaz tarttık zaten kıyıya almamızın sebebi ölçümlerini almak için tarttığımızda 24 kilogram geldi, boyu da 145 santimetrelik bir yayın balığı.

Şu an hem havyarı var ve avlanma döneminde değil Haziran ayında önce bu balığın alıkoyulması yasak. Onun haricinde vicdani olarak zaten havyarı olduğu belli ve bu balık kiloda ortalama 10 bin civarı yumurta bırakıyor. Balık 24, 25 kilo civarında olduğu için ortalama 2 buçuk milyon havyar bırakacak. Bu yüzden suya iade edeceğiz” dedi.