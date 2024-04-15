SGK resmen duyurdu! 4A / 4B / 4C çalışanlarını kapsıyor! Paralar faizi ile iade ediliyor

Bu durumda emekli olmak için SGK’ya yatırılan paralar geri iade alınabiliyor. Peki kimler SGK’dan prim iadesi alabiliyor. Ödeme almak için şartlar neler? İşte detaylar...Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartları tamamlayanlar emekli olmasa dahi ödeme alabiliyor. Peki SGK’dan prim ödemesi almanın şartları neler? Emekli olmadan vefat eden kişinin eşi ve çocukları da ödemeden yararlanabiliyor mu? Prim iadesinde faiz işletiliyor mu?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Yasal prosedürlere baktığımız zaman birçok emeklilik türünün olduğunu biliyoruz.

Çalışma hayatı boyunca sizden kesilen primler vasıtası ile belli kurallar çerçevesinde şartları tamamladığınız takdirde emekli statüsüne kavuşmuş oluyorsunuz. Eğer siz aranan şartları yerine getiremediğiniz takdirde sizden kesilen uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz primleri geri alabilmektesiniz. Hatta vefat etseniz bile geride kalan eş çocuk ve anne babanız hak talep edebilmektedir.

KİMLER ÖDEME ALIYOR?

Bu konuda SGK’nın 2018-38 sayılı genelgesi mevcuttur. İlgili genelgenin altıncı bölümünde aynen şunlar yazmaktadır: ‘’Kanunun 31’inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve bu Kanuna göre ilk defa 4/1-(c) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan,

- Çalıştığı işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden, - Kanunun 28’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, sigortalılara yapılacaktır.’’

Yani kısaca SSK, Bağkur, Emekli Sandığı üzerinden sigortalılığınız varsa çalıştığınız işyerinden ayrılıp veya işyeri sahibi iseniz kapanış işlemlerinizi tamamladıktan sonra kadın 58, erkek 60 yaşında ise emeklilik kanunundan kaynaklı prim ödemesini tamamlayamadıysanız, yaşlılık toptan ödemeye yani prim iadesi başvurusuna hak kazanabilirsiniz.

VEFAT EDEN EŞİN PRİMLERİ ALINABİLİR Mİ?

Vefat eden eşin primleri geri ödeme olarak alınabilmektedir. Ancak primlerin sadece belli bir kısmı geri ödeme olarak alınmaktadır.

PRİM İADESİ NASIL ALINIYOR?

e-Devlet vasıtası ile veya direkt Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giderek bir dilekçe ile başvuru yapabilmektedirler. İadeli taahhütlü posta yoluyla da başvurular alınabilmektedir.

YAŞ SINIRI VAR MI?

Prim iadesi için yaş şartı mevcut ve sadece işçi kesintisi olan kısım geri iade alınabilmektedir. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Yasalarımız doğrultusunda prim iadesi alabilmek için yaş şartının tamamlanması, emekli olma ihtimalinin ise bulunmaması gerekmektedir.

PRİMLER GERİ ÖDENİRKEN FAİZ İŞLETİLİYOR MU?

Burada 2008 yılı bir ayrım olarak kabul edilmektedir. Sizin sigorta başlangıcınız 2008 yılı sonrası ise burada güncelleme katsayısı devreye girerek primlerinizin işçiden kesilen kısmı güncellenerek ödenmektedir. Ama 2008 öncesi kesilen primlerde bu uygulama mevcut değil.”