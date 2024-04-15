Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başladı

Resmi haber ajanı Khovar'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tacikistan Hükümeti'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır" denildi.

Türk vatandaşları, vize için Tacikistan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarına başvurmak zorunda kalacak.

Türkiye üzerinden 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirilmişti

Nisan ayı başında İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirilmişti.

Son dönemde Türkiye üzerinden transit hava yolu imkanlarını kullanarak çeşitli Orta ve Latin Amerika ülkeleri üzerinden Kuzey Amerika'ya yönelen düzensiz göçmen sayısında tespit edilen artış nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.

Havalimanı transit vizesi Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinde 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamında ele alınırken AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerden birini de teşkil ediyor.

Bu bağlamda 15 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi almaları mecburi oldu.

Kaynak: EURONEWS TÜRKÇE