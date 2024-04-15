Gökdenizli Bodrum'dan Play-Off yolunda kritik puan kaybı: 1-1

Maçtan dakikalar

6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Üzeyir meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Oluşan karambolde top kaleci Ferhat’ta kaldı.

18. dakikada Cenk’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Brazao şutunu çekerken meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

26. dakikada ceza sahasına açılan ortada Bodrumlu oyuncunun eliyle oynadığını tespit eden VAR hakem Yasin Kol’u uyardı. Hakem pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada Oberlin köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortalarken Junior Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45+3. dakikada Brazao pasını ceza sahası sağ iç bölümdeki Mustafa’ya verdi. Mustafa gelişine şutunu çekerken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

47. dakikada Üzeyir ceza sahasına ortalarken Kenan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada topla buluşan Üzeyir rakiplerini geçerek ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada ceza sahasına giren Dabo penaltı noktasına koşu yapan Harun’a pasını attı. Harun’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, son çizgiye inerek penaltı noktası doğru pasını attı. Boş durumda topu kontrol eden Ege şutunu çekerken meşin yuvarlak ağlarla buluştı. 1-1

Hakemler: Yasin Kol, Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Adanaspor: Ferhat, Feyzi (Metehan Altunbaş dk.79), Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Ciss, Dabo, Harun (Kubilay Aktaş dk.80), Oberlin (Ferhat Katipoğlu dk.74), Fernandes

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Devran Şenyurt, Lukaku, Hıdır Aytekin, Yepie Yepie, Hakan Eroğlu, Burhan Tuzun

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celutstka, Ali, Cenk, Erkan (Ege Bilsel dk. 81), Ahmet (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Brazao, Mustafa (Tunahan Akpınar dk. 76), Burak (Kenan Özer dk. 46), Celal (Haqi dk. 66)

Yedekler: Bahri Tosun, Ali Eren İyican, Süleyman Özdamar, Imeri, Furkan Apaydın

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Junior Fernandes (dk.27) (Adanaspor), Ege Bilsel (dk.86) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Hüseyin Öztürk, Dabo, Kubilay Aktaş (Adanaspor), Erkan Değişmez, Üzeyir Ergün, Cenk Şen (Bodrum FK)