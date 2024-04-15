Paşinyan'ın ‘1915’ sözleri Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, iktidardaki partisi Sivil Sözleşme'nin siyaset okulu için hazırlanan "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sosyal Psikolojisi" konulu hitabını, kişisel Facebook sayfasında yayımladı.
17. yüzyılın başında İran Şahı Abbas tarafından Ermenilerin İran'a göç ettirilmesinin halkın sosyal psikolojisi üzerinde derin etkileri olduğunu savunan Paşinyan, 1915 olaylarına değindi.
Paşinyan, 1915 olayları için Ermenistan'da kullanılan "soykırım" yerine " Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" sözcüklerini kullandı.
Kısa sürede muhalif çevrelerden tepki alan Paşinyan'ın sözleri ülkede gündem oldu.
Paşinyan, kendisine yönelik eleştirilere henüz yanıt vermedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.