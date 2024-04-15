15 Nis 2024 - 23:51- Ekonomi G:

Asgari ücretlilere kötü haber geldi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete, emekliye ve memura yapmayı düşündüğü zam oranlarını açıkladı. Çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirmeler yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete, emekliye ve memura yapmayı düşündüğü zam oranlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretlilere kötü haber geldi mask
Asgari ücretlilere kötü haber geldi
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Erdursun, söz konusu gönderide asgari ücrete zam yapılmayacağını vurgulayarak, hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu iddia etti. Erdursun’a göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranı ise yüzde 20.

Erdursun gönderisinde, “Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretlilere kötü haber geldi
# Zam, ücret

15 Nis 2024 - 23:51 - Ekonomi

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