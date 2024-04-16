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Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti

Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor forması giyen Joseph Boum, hayatını kaybetti.

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Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor formasını terleten Joseph Boum, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Antalyaspor, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Joseph Boum’a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.''

MERSİN İDMAN YURDU FORMASI DA GİYMİŞTİ

2014-2015 sezonunda Antalyaspor forması giyen Boum, 24 resmi maça çıkmıştı. Diğer taraftan Boum, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu takımında da oynadı.
# büyük, türkiye, medya

16 Nis 2024 - 00:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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