Ekonomik krizin çaresi sosyal piyasa ekonomisidir

Bu dönemde yapılan büyük devlet yatırımları ile Türkiye’nin 1929 ekonomik buhranından az etkilenmesi ve örnek bir kalkınma hamlesi yapmasını sağlandı. CHP’nin altı okundan birisi olan DEVLETÇİLİK böyle hayata geçirildi.

Çok partili sistemle beraber yeniden liberal politikalara dönülerek yabancı sermayeye bel bağlandı. Güçlenen CHP’nin iktidara gelmesinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen dış destekli 12 Eylül darbesi ülkemizin serbest piyasa ekonomisi ile dışarıya bağımlı hale getirmenin önemli atlama taşlarından birisiydi. Darbe sonrası liberalizm aldatması ile uygulanan 24 Ocak Kararları kamu işletmeleri komik rakamlarla özelleştirildi. Aşırı borçlanma ile ülkemiz dışa bağımlı hale getirildi. AKP’nin uyguladığı ekonomi politikalar da 24 Ocak kararlarının devamı mahiyetinde oldu. Bu politikalarla her 10 yılda bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Milletimiz sürekli fakirleşiyor, dış borçlarımız da artıyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor.

Federal Almanya ikinci dünya savaşından çok büyük bir ekonomik buhran ile çıkmıştı. O yıllarda çağdaş Dünya’da serbest piyasa ekonomisinin kalkınmanın temeli olduğuna inanılırdı. Ancak Almanya’da savaşın bıraktığı kıtlık, ağır ekonomik kriz ve ezilen halk yığınları nedeniyle serbest piyasa ekonomisinin o hali ile uygulanmasının mümkün olmadığını fark etti. Almanya bu ağır koşullarda serbest piyasa ekonomisi ile Sovyetlerde uygulanan sosyalist ekonomiyi yani her iki modeli de ortalayan bir yöntemle sosyal piyasa ekonomisi adında bir ekonomik modeli uygulayarak krizlerden çıkarak bu günkü Almanya haline geldi.

Ne yazık ki ; Ülkemizin bu günkü durumu Almanya’nın o zamanki durumundan farklı değil. Geniş halk yığınlarının açlık sınırının altında kalan yaşam düzeyleri sosyal barışı bozmaya başladı. Ülkemiz üretmiyor, sürekli dış borç ile borçlanmaya devam ederek yeni bir ekonomik krizin temelleri bu günden atılıyor.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında tam demokrasi hedefinden sapmadan acilen bir ekonomik programa, bana göre de bir sosyal piyasa ekonomisi programına ihtiyaç var. Artık devletin aciz ve zayıf değil, denetleyen, planlayan, vatandaşının yanında olan en güçlü kurum haline getirilmesi gerekir.

Bunu hayata geçirmek tarihi misyonu gereği CHP’ye yakışır. Milletimiz CHP’den bunu bekliyor. İktidarın yolu topluma yeni bir ekonomik model önererek desteğini almaktan geçiyor. İyi çalışılırsa zaman CHP’nin ve aynı zamanda milletimizin lehine gelişecek gibi duruyor. Sürekli yaşanan ekonomik krizlerin çaresi önce eksiksiz denetleyen, denetlenen bir demokrasi ve acilen hayata geçirilmesi gereken sosyal piyasa ekonomisidir. Almanya’nın 75 yıl önce yaptığını Türkiye bu gün çok daha kolay yaparak Dünya’da söz sahibi olmaya başlayabilir.