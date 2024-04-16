Kaza, 14 Nisan'da Malatya Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. idaresindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil ile Batuhan Yılkınç'ın kullandığı 44 DZ 542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Tuana Bozkurt (20) ile Hacer Bozkurt (42) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocarli Üniversitesi resmi hesabından yapılan paylaşımda ise ; Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz " ifadeleri yer aldı.
- Asayiş
KOÜ öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Meryem Tuana Bozkurt, Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.