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KOÜ’de hangi bölümler kapatıldı?

Kocaeli Üniversitesi’nde YÖK kararı ile kapatılan bölümler açıklandı. İşte o bölümler…

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KOÜ’de hangi bölümler kapatıldı? mask

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla kapatılan bölümler şunlardır:

İzmit Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İkinci Öğretim Programı,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisat İkinci Öğretim Programı,
Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Programı,

İşletme Fakültesi
İşletme İkinci Öğretim Programı

16 Nis 2024 - 00:48 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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