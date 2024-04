Apple'dan sert düşüş!

IDC'ye göre Apple, Bloomberg analistlerinin 51,7 milyonluk tahminlerine nazaran ilk üç ayda 50,1 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi. Araştırmacılar, bu yıllık düşüşün, Covid'in 2022'de tedarik zincirlerini tıkamasından bu yana Apple için en sert düşüş olduğunu belirtti. Son iPhone modelinin piyasaya sürülmesinden bu yana Apple, Çin'deki satışlarında zorlanıyor. Rakiplerinin yeniden canlanması ve Pekin'in yabancı cihazlara getirdiği yasaklar, satışlarını olumsuz etkiliyor. Akıllı telefon pazarı küresel çapta hızla büyürken, iPhone sevkiyatlarındaki bu düşüş dikkat çekici.

IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal, "Akıllı telefon pazarı son iki yılın türbülansından hem daha güçlü hem de değişmiş olarak çıkıyor. Apple son birkaç yıldır son derece dirençli davranmış ve sevkiyatlarda ve pazar payında büyük bir büyüme kaydetmiş olsa da, 2023'te gördüğü büyüme hızını ve zirve payını sürdürmesi zor olacak. Pazar 2024 yılında daha da toparlanırken IDC, Android'in Apple'dan çok daha hızlı büyümesini bekliyor" dedi.

Piyasalarda dalgalanma

Apple'ın önde gelen tedarikçilerinden Hon Hai Precision Industry Co., Murata Manufacturing Co. ve LG Innotek Co. da Asya'daki işlemlerde düşüş yaşadı. Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanacağı korkusu da piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Pandemi sırasında iPhone, tüketicilerin Android destekli rakiplerinin çoğunun akıllı telefonlarını satın almaktan vazgeçmesi nedeniyle en büyük direnci gösterdi. Bu stok birikimi, Xiaomi gibi Çinli rakiplerin agresif fiyatlandırmasına yol açtı. Rakiplerinin stoklarının tükenmesi aylar sürdü ve sevkiyatları yeniden artmaya başladı. 2023'ün son aylarındaki yoğun sevkiyatların ardından bazı bölgelerin yıla fazla iPhone envanteriyle başladığını söyleyen Popal ise "Çin'de artan rekabet, Apple'ın ilk çeyrekteki düşüşünün büyük bir parçası oldu” dedi.