İkinci pasaport için en çok hangi ülkeler tercih ediliyor?

Business Insider'ın haberine göre, bazı varlıklı Amerikalılar, yatırım aracılığıyla ikamet hakkı sağlayan ve altın vize olarak bilinen programlarla ikinci bir pasaport elde ediyorlar. Insider'ın bahsettiği Henley & Partners'ın yetkilileri, Amerikalılar için ikinci bir pasaport almak isteyenler için Portekiz'in en önemli hedeflerden biri olduğunu belirtiyorlar.

Henley & Partners'a göre, Amerikalılar Portekiz'in altın vize programı aracılığıyla beş yıl sonra bu ülkede ikamet edebiliyorlar. Ancak Portekizli yetkililer, pasaport talebinin artmasıyla birlikte son zamanlarda Altın Vize Programı'nda kısıtlamalar getirdi. Bu kapsamda, Avrupa'nın en batı ülkesi Portekiz, altın vize uygulamasındaki kuralları sıkılaştırdı.

Altın vize

Yeni düzenlemelere göre, ülkedeki gayrimenkul yatırımlarının fonlara dönüşmesini önlemek için adımlar atıldı. Bu nedenle, altın vizeye başvuranların en az 500 bin euroyu yatırım fonlarına aktarmaları gerekiyor. Ayrıca, kültürel ve bilimsel projelere en az 250 ile 500 bin euro arasında yatırım yapılması da altın vize için farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Insider'a göre ABD'liler için diğer popüler destinasyonlar şöyle sıralandı:

2 - Malta

3 - Yunanistan

4 - İtalya

5 - Yeni Zelanda