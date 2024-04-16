Türk inşaat devi iflas etti! İnşaatlar yarım kaldı

Bursa ve çeşitli ülkelerde inşaat işleri gerçekleştiren Taham İnşaat’ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ettiği bildirildi. 33 yıl süren global tecrübesiyle tanınan şirketin iflası, devam eden inşaat çalışmalarının durmasına yol açtı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Taham İnşaat, konkordato süresinin uzatılması talebinin reddedilmesi üzerine iflasını ilan etmek zorunda kaldı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla şirketin iflası kesinleşti.

2013 yılında kurulan ve 33 yıllık uluslararası deneyim sahibi olan Taham İnşaat’ın iflası mahkeme kararıyla resmiyet kazandı. Bursa İflas Müdürlüğü, Taham İnşaat Emlak Mimarlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas kararını duyurdu.

Duyurulan kararda şu bilgiler verildi: “Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20/03/ 2024 tarihli ve 2021/480 E. numaralı kararı uyarınca, Taham İnşaat Emlak Mimarlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflası ilan edilmiş ve iflas işlemleri aynı gün saat 14:24 itibarıyla başlatılmıştır. İcra İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca kamuoyuna ilan edilir.” şeklinde ifadeler yer almaktadır.

Taham İnşaat’ın tamamlanan yurt dışı projeleri arasında Madrid, Köln, Berlin, Frankurt, Münih, Hamburg, Bamako ve Cumberland gibi lokasyonlar yer alıyor.

Kaynak: yeniçağ