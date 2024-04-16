Camide kaçak göçmen yakalayan polis sürüldü

İstanbul Sarıyer’de görevli polis memuru Y.A., 24 Mart’ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelinince kimlik kontrolü yapmak istedi. Özbekli olduğunu belirten şupheli,
“Pasaportum Mekke Nur Camii’nde, orada kalıyorum. Benim gibi orada yaşayan birçok kişi var” dedi. Bunun üzerine polis Y.A. camiye gitti. Cami içinde arama yaparken imam polisi tehdit ederek, “Uğraşma burayla, sürgün mü istiyorsun” diyerek tehdit etti.
CAMİNİN YANINDA KURS
Yanında mesai arkadaşı ile rapor tutan Y.A. ekip amirlerine “Burası karargah gibi” diyerek caminin içerisinde 100’den fazla Özbek, Türkmen ve Tacik göçmen bulunduğunu iletti. Bir süre sonra amirleri Y.A.’ya işlem yapmaması konusunda baskı yaptı. Polis Y.A. ise hepsi hakkında işlem yaptı, sorguladı. 11’i kaçak çıktı. Dikkat çeken detay ise Mekke Nur Cami’nin hemen yanında bulunan ve İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan Mekke Nur Kuran Kursu’nun bulunmasıydı. Kursun sosyal medya sayfasında İsmailağa Cemaati’nin aktif olarak camiyi kullandıkları ve cemaatin burada sohbetler yaptıkları biliniyor.
“SEN HAYAL GÖRMÜŞSÜN’
Polis Y.A., kiminle uğraştığını bilmeden, sadece görevini yaptığını düşünüyordu. Fakat öyle olmadı. İddiaya göre ertesi gün İlçe Emniyet Müdürü makamına çağırdı, yaşananları sordu. Müdürün polis memuru Y.A.’ya cevabı “Hayal görmüşsün, senin psikolojin bozulmuş” oldu.Bir kulübede nöbet tutması istenen polis, “Ben hata yapmadım, bu görevi kabul etmiyorum” diye yanıt verince, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde bir süredir baskı aracı olarak kullanılan ‘silaha el koyma ve psikoloğa sevk etme’ uygulaması, Y.A’ya da uygulandı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.