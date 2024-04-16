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Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!

9 günlük bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı. Tatilinin ardından Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi orta-kötü seviyeye döndü.

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Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı! mask
Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!
Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!
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Aylardır birçok bölgesi hava kirliği açısından kritik seviyelerde olan Kocaeli'de hava kalitesi normale dönmeye başladı. 9 günlük bayram tatilinde şehirdeki fabrikaların ara vermesi ve şehirdeki insan trafiğinin azalmasıyla bölgede çoğu yer normal seviyeye yaklaştı. Özellikle Gebze, Darıca, Çayırova bölgesinde kritik seviyelerde olan hava kalitesi artık normale döndü. İşte Accuweather sitesine göre Kocaeli'de hava kalitesi:

Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!
Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!

Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!
Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!

Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!

Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!
# kocaeli hava kirliliği, kocaeli hava kalitesi, Darıca

16 Nis 2024 - 09:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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