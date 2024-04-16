Bayram tatili Kocaeli'nin havasına yaradı!

Aylardır birçok bölgesi hava kirliği açısından kritik seviyelerde olan Kocaeli'de hava kalitesi normale dönmeye başladı. 9 günlük bayram tatilinde şehirdeki fabrikaların ara vermesi ve şehirdeki insan trafiğinin azalmasıyla bölgede çoğu yer normal seviyeye yaklaştı. Özellikle Gebze, Darıca, Çayırova bölgesinde kritik seviyelerde olan hava kalitesi artık normale döndü. İşte Accuweather sitesine göre Kocaeli'de hava kalitesi: