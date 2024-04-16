Tacikistan'dan vize misillemesi

5 Nisan günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tacikistan vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırılmıştı. Karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti. Tacikistan, bu karara misilleme yaptı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejim uygulamasını iptal etti. Artık Türk pasaportuna sahip kişiler Tacikistan'a vize almadan giremeyecek.

MÜTEKABİLİYET VURGUSU

Euronews Türkçe'nin Tacikistan resmi haber ajansı Khovar'dan aktardığına göre Tacik Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Tacikistan Hükümeti'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır" denildi.



Tacikler 2018 yılından bu yana Türkiye'yi 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. Türk makamlarının 20 Nisan'dan itibaren vize uygulamasına geçileceğini duyurmasıyla bu kapı kapandı.

RUSYA'DAKİ IŞİD SALDIRISI

Türkiye'nin Tacik vatandaşları için vizesiz rejim uygulamasını iptal etmesi, 22 Mart'ta Moskova'da 144 kişinin öldüğü IŞİD eyleminden sonra geldi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

E-VİZE KARARI

Son olarak Türkiye İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirilmişti.

15 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi almaları mecburi oldu.

Kaynak: SÖZCÜ