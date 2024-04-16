Temmuz zammı bekleyen emeklilere soğuk duş

Bu yılın başında, emeklilere yönelik zam miktarları, ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar, Ocak-Haziran dönemi için emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında bir artış yapıldı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulandı.Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı, 3 Temmuz’da açıklanacak olan altı aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplanacak.Emekli maaşlarındaki artış oranları, enflasyon verileri tarafından belirleniyor. Bu nedenle, enflasyon oranları ve tahminleri, zam oranlarını öngörmek için yakından izleniyor.İlk üç aylık dönemde enflasyon yüzde 15,06 olarak gerçekleşti. Geriye kalan üç aylık dönem için ise tahminler ve ipuçları gelmeye devam ediyor.Eğer ilk altı aylık TÜFE yüzde 24’e ulaşırsa, emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 7,83, Temmuz zammı ise yüzde 18,61 olacak. TÜFE yüzde 25,5 çıkarsa, enflasyon farkı yüzde 9,13, Temmuz zammı ise yüzde 20’yi aşacak.

İLK BEŞ AYLIK ENFLASYON

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 73 civarına yükselmesini ve ardından düşüşe geçmesini beklediklerini açıkladılar.Bu beklenti, ilk beş aylık enflasyonun yüzde 21,01 seviyesinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Haziran ayının enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin Temmuz zammının yüzde 21,01’i aşması bekleniyor.Örneğin, eğer ilk altı aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 24 olacak. Kesin oran 3 Temmuz’da açıklanacak ve bu artış, emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Söz konusu artış emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Örneğin; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş.Kök aylığı bu tutarda olan emekliye halen 10 bin lira yatırılıyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 15.06'lık artışa göre bu aylık 9 bin 308 liraya yükselirken, 5 aylık yüzde 21.01'lik enflasyon tahmini 9 bin 789 lira seviyesine ulaşılacağını gösteriyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 24 olursa da bu aylık 10 bin 31 liraya ulaşacak.2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da en düşük kök aylık 7 bin 47 lira. Bu aylık şu ana kadar gerçekleşen yüzde 15.06'lık artışa göre 8 bin 108 liraya yükselirken, yüzde 21.01'lik 6 aylık tahmine göre 8 bin 527 lirayı aşacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde de 8 bin 738 lirayı bulacak.Açlıkla savaştıklarını belirten bir emekli "Enflasyon farkı şu olursa bu olacakmış bu olursa şu olacakmış diye diye kanımızı emdiler. Evet bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Kök maşımı enflasyon oranında yapılacak artış maaşımı 10 bin 200 TL civarında yapılacak. Yani bana 200 TL zam yapılacak. Bana bir de zam yaptık diyecekler. Bu zam değil hakkım olan enflasyon farkı. Enflasyonu tek rakama düşürsünler zam da istemiyorum" dedi.

UTANDIM YERİN DİBİNE GİRDİM

10 bin TL'nin adının kaldığını alım gücünün her geçen gün düştüğünü söyleyen bir başka emekli ise "Torumun geldi. Ona parasızlıktan kağıda sarılı kesme şeker verdim. Evet kesme şeker verdim. Utandım yerin dibine girdim ama alım gücüm yok. Bana diyorlar ki 'Sen değil seni bu hale getirenler utansın.' Ben lafa değil cebime bakıyorum. Son seçimde AKP'ye oy vermedim. Çünkü beni bu hale getirip 5 kuruşa muhtaç ettiler" dedi.Emekliye seyyanen zam yapılmasının gerektiğini belirten bir başka emekli ise "30 binin üstünde maaş alan emekli de var. 10 bin TL alanda. Seyyanen zam yapılırsa en düşük maaşı alanlara örnek veriyorum yüzde 30, en yüksek olana da yüzde 10 zam yapılsın. Aradaki maaşlara da ona göre ayar yapılabilir. Bu yapılmazsa millet uzaya giderken biz evde açlıktan öleceğiz. Neden öldü diye sorduklarında açlıktan demek sözde uçuşa geçen Türkiye'ye yakışmaz" diye konuştu.

Kaynak: yeniçağ