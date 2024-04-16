Cezaevi firarisi olan, 4 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. İzmit'te polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan R.Ö., daha sonra Kocaeli 2 nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
- Asayiş
Cezaevi firarisi yakalandı
15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi R.Ö., Kocaeli'de polis ekiplerince yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.