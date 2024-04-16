16 Nis 2024 - 09:57- Gündem G:

KOÜ’den kapatılan bölümlere ilişkin açıklama

Kocaeli Üniversitesi geçtiğimiz günlerde kapatılan bölümlere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada kapatılan bölümlerin mevcut fakülteler değil ikinci öğretim programları olduğu açıklandı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
KOÜ’den kapatılan bölümlere ilişkin açıklama mask

Kocaeli Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Kocaeli basınında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığına ilişkin haberlere yönelik bir açıklama yayınladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“İlimizdeki bazı basın kuruluşlarında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Araştırma Üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi bu kapsamda akademisyeninden öğrencisine çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile fakülteler değil fakültelere bağlı bölümlerin ikinci (Akşam) öğretimleri kapatılmıştır. İlgili fakülte ve meslek yüksekokullarımızda birinci öğretim eğitimleri devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla kapatılan bölümler şunlardır:

İzmit Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İkinci Öğretim Programı,

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat İkinci Öğretim Programı, Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Programı,

İşletme Fakültesi

İşletme İkinci Öğretim Programı

# Kocaeli Üniversitesi, türkiye

16 Nis 2024 - 09:57 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

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Boşuna - Tıp hariç tüm bölümler kapatılmalı KPSS ile işe alınmıyor çokta iyi bölüm okumaya gerek yok, çoğu bölümlerin iş alanı yok

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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