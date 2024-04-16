KOÜ’den kapatılan bölümlere ilişkin açıklama

Kocaeli Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Kocaeli basınında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığına ilişkin haberlere yönelik bir açıklama yayınladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,
“İlimizdeki bazı basın kuruluşlarında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Araştırma Üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi bu kapsamda akademisyeninden öğrencisine çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile fakülteler değil fakültelere bağlı bölümlerin ikinci (Akşam) öğretimleri kapatılmıştır. İlgili fakülte ve meslek yüksekokullarımızda birinci öğretim eğitimleri devam etmektedir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla kapatılan bölümler şunlardır:
İzmit Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İkinci Öğretim Programı,
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat İkinci Öğretim Programı, Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Programı,
İşletme Fakültesi
İşletme İkinci Öğretim Programı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Boşuna - Tıp hariç tüm bölümler kapatılmalı KPSS ile işe alınmıyor çokta iyi bölüm okumaya gerek yok, çoğu bölümlerin iş alanı yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.