KOÜ’den kapatılan bölümlere ilişkin açıklama

Kocaeli Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Kocaeli basınında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığına ilişkin haberlere yönelik bir açıklama yayınladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“İlimizdeki bazı basın kuruluşlarında yer alan Kocaeli Üniversitesi'nde fakültelerin ve meslek yüksekokullarının kapatıldığı ile ilgili bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Araştırma Üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi bu kapsamda akademisyeninden öğrencisine çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile fakülteler değil fakültelere bağlı bölümlerin ikinci (Akşam) öğretimleri kapatılmıştır. İlgili fakülte ve meslek yüksekokullarımızda birinci öğretim eğitimleri devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla kapatılan bölümler şunlardır:

İzmit Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İkinci Öğretim Programı,

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat İkinci Öğretim Programı, Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Programı,

İşletme Fakültesi

İşletme İkinci Öğretim Programı