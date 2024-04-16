2.kaptan Yusuf: “Taraftar yoksa kazanmanın da tadı tuzu yok”

DAHA ETKİLİ OLABİLİRDİK

Yusuf “Bizim bu maçta kesinlikle 3 puanı almamız gerekiyordu. Mutluyuz. Biraz daha pozisyona girebilir miydik? Girebilirdik. Daha etkili olabilir miydik? Olabilirdik. Tabii ki bunları kendi aramızda konuşacağız. 3 maçta 7 puan aldık. Şimdi önümüzde Ümraniye maçı var, ona odaklandık. O maç da çok zor geçecek. Çünkü Ümraniye de küme düşmemek için mücadele ediyor. İnşallah oradan da 3 puanı alacağız” dedi.

İKİNCİLİK RAKİBE, ÜÇÜNCÜLÜK BİZE BAĞLI

Yusuf daha sonra şunları söyledi: “Matematiksel olarak ikincilik şansımız devam ediyor. Orası tamamen rakibimizin göstereceği performansa bağlı. Ancak üçüncülük tamamen bize bağlı. Önümüzdeki maçları kazanırsak, direkt final oynayacağız. Şehir olarak zaten hep beraber enerjimiz arttı. Takım olarak da arttı. Tekrar bütünleşme oluyor. Aramıza eksik arkadaşlarımız da katılacak.

“DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Yavaş yavaş kadromuz da güçleniyor. Biz şu an takımı finale çıkarmak için uğraşıyoruz. Ama tabii sürpriz olur ve ikinci olursak, bu da bizi çok mutlu eder. Taraftar yoksa, futbolun bir yanı eksik oluyor. Taraftarımız olunca maça girmek, adapte olmak çok daha kolay oluyor. Şimdi cezadan dolayı tribünler boş. Gol atıyorsun kendi kendine seviniyorsun. Ama olsun onların kalpleri bugün bizimleydi. İnşallah iyi olacak her şey, iyi olacağız.