Duhan: “Atila ağabey tam bir profesyonel”

YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Duhan Aksu, Giresun maçından sonra açıklamalarında “Önemli olan her maçı kazanıp, 3 puanı almak. Böyle maçlarda taraftar olmayınca motive olmak biraz zor oluyor. Önemli olan kazanmaktı, yenmekti. Biz de bunu başardık. Bundan sonraki maçlar bizim için daha önemli. Yüksek konsantrasyonla çıkıp, 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

DEZAVANTAJIM 2 AY BİREYSEL ANTRENMAN YAPMAM

Duhan daha sonra şunları söyledi: “Atila ağabey burada çok eski bir futbolcu. Yıllardır Kocaelispor için mücadele ediyor. İkimizin de amacı Kocaelispor’a faydalı olmak. İlk on bir oynayıp oynamamak tamamen hocamızın elinde olan bir şey. Dediğim gibi buraya katkı vermek için geldim. Buraya Süper Lig takımından geldim. Tek dezavantajım 2 ay bireysel antrenman yaptım, takımla çalışamadım. Ama çalışmayı seven bir futbolcuyum, açığımı kapatmaya çalışıyorum. Mücadelemi veriyorum. Buraya yatmaya gelmedim.

TARAFTARIMIZ OLSA DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Kocaelispor taraftarı açık söylemek gerekirse çok iyi. Göztepe maçında da böyle çok şiddetli, hararetli bir tribün gördüm. Aynı Galatasaray, Fenerbahçe stadyumundaki gibi atmosferler var. Destekleri bizim için çok önemli. O destekten sonra stadyumda boş oynamak ister istemez motive olmamızı engelliyor. Nitekim taraftarımız olsa bugün çok daha farklı olabilirdi.