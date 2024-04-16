Yunan esnafını Türkler güldürdü

Yunan adalarına girişte uygulanan kapıda vize uygulaması, bayramda başarılı geçti. Bayram tatilini, Yunan adalarında geçiren Türk turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdi. Geçtiğimiz nisan ayının ilk 10 gününde Midilli Adası’nı 390 turist ziyaret ederken, bu yıl sayı 3 bin 800’e çıktı.

Sakız Adası’na giden turist sayısı 2 bin 716’dan 4 bin 993’e, Samos’a gelen turist sayısı 299 iken 2 bin 851’e, Kos’a gelen turist sayısı 2 bin 400’den 3 bin 300’e, Rodos’a gelen ise 2 bin 320’den 5 bin 726’ya çıktı. Söz konusu 5 adayı ziyaret eden turist sayısı 2023 yılında toplamda 5 bin 969 iken, bu yıl şimdiden 20 bini geçti.



Turizmciler, Türk turistlerin Yunan adalarında memnun kaldığını ve yoğunluğun sezon boyunca sürmesini beklediklerini ifade ederken, adalara giden feribotların kalktığı Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye gibi noktalarda da tatilciler esnafın yüzünü güldürdü.

YEREL EKONOMİYE KATKI

Hürriyet'ten Özge Esen'in aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ant1 televizyonunda yaptığı konuşmada, kapıda vize uygulamasıyla Türk turistlerin Yunan adalarına rahatlıkla gelebildiğini ve adada yaşayanların bu durumdan oldukça memnun olduğunu aktardı.



Adalardan sorumlu Bölge Valisi Kostas Moutzouris ise, konuyla ilgili, “Adalar turistlerle dolup taşıyor. Türkiye’den gelen her ziyaretçi, charter uçuşlarla gelen ziyaretçilere göre yaklaşık iki kat daha fazla yerel ekonomiye katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

YOĞUNLUĞUN SÜRMESİ BEKLENİYOR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, “Türkler adaya gitmekten çok memnun. Enflasyonist ortamda Türkiye biraz pahalı kaldı. Yunan adaları daha uygun kalıyor. Özellikle vize krizinin olduğu dönemde kapı vizesi biz turizmcilere ilaç gibi geldi. İnsanlar artık yeni yerler keşfedip, daha bakir yerleri görmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Bayramda oluşan yoğunluğun sezonda da sürmesini beklediklerini ifade eden Ceylan, “Önümüzde Kurban Bayramı da var ve aynı yoğunluğu o zaman da bekliyoruz. 23 Nisan’da da yine bir yoğunluk olur. Yunan adalarının tek gelir kaynağı biz Türkleriz, çok da iyi para bırakıyoruz. Bu yüzden devamı gelir” sözlerini kaydetti.

TÜRK ESNAFININ DA YÜZÜ GÜLDÜ

Bayram tatilinde Yunan adalarına giden vatandaşlar; Çeşme, Kuşadası, Ayvalık, Marmaris’teki esnafın da yüznü güldürdü. Bölgede hareketlilik yaşanırken, Engin Ceylan, “Kapı vizesi toplam 7 gün. 7 gününü de insanlar adada geçirmedi. Gittikleri yerde de bizim ekonomimize fayda sağladı. Yunan adaları ile bizler bir koordinasyon halinde olduğumuz sürece her iki ülke arasında çok ciddi bir ekonomik turizm katkısı sağlanacaktır. Hem karşı taraf hem Türk yerel esnaf çok ciddi gelir elde edecektir” açıklamasını yaptı.

KUŞADASI’NA BÜYÜK İLGİ

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası’nın tatilcilerin tercihi olduğunu söyledi ve “Samos’a kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla birlikte, bayramda karşıya geçmek için de Kuşadası’na gelen pek çok misafirimiz oldu. Bu da çarşılarımızı, restoranlarımızı, konaklama ve birbirine bağlı sektörleri olumlu etkiliyor.” İfadelerini kullandı.

Acentlardan gelen bilgiye göre, Samos gümrüğü tarafından kapı vizesiyle geçiş sayısının günlük bazda sınırlı tutulduğunu aktaran Akdoğan, bu durumun geçişlerin az olmasına yol açtığını ifade etti ve “İlgili acentaların görüşmelerini sürdürdüğü bu konuda rahatlama olduğu zaman, karşıya geçmek için Kuşadası’na gelecek misafirlerimiz daha da artacaktır” dedi.

GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ ORTALAMA BİN LİRA

Peki adalardaki otellerde konaklamanın bedeli ne? Konaklama hizmeti veren firmalardan bir gece iki kişi için otel fiyatları incelendiğinde, en uygun otel fiyatları gecelik ortalama bin liradan başlıyor. Daha lüks oteller tercih edilirse gecelik 3 bin ila 5 bin lira arasında ücret ödenmesi gerekiyor.

-Kos’ta (İstanköy) bir gecelik konaklama iki kişi için 1.200 liradan başlıyor.

-Midilli’de bir gecelik konaklama iki kişi için 1.235 liradan başlıyor.

-Sakız’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.548 liradan başlıyor.

-Samos’da bir gecelik konaklama iki kişi için 1.582 liradan başlıyor.

-Rodos’ta bir gecelik konaklama iki kişi için 968 TL liradan başlıyor.

İDO SAMOS’A 4 BİN TÜRK TURİST TAŞIDI

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Samos adası seferlerine 6 Nisan günü başlarken, İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “6 - 14 Nisan tarihleri arasında toplamda 8 bin yolcu taşımışız. 4 bin kişi gitmiş 4 bin kişi dönmüş. Yolcuların yaklaşık yarısını Seferihisar’dan yarısını Kuşadası’ndan taşıyoruz. Henüz sezon açılmamışken bu kadar yoğun yolcu talebi bizi çok memnun etti.” açıklamasında bulundu.

İlk seferler olması sebebiyle, kapıda vize uygulamasında birtakım aksaklıkların yaşandığına dikkat çeken Orhan, “Adaya indiğinizde kapıda vize ile adaya giriş yapmak isteyen yolcularımızın bekleme süreleri Schengen vizesi ya da yeşil pasaport ile giriş yapmak isteyen yolcularımıza göre biraz daha uzun olabiliyor.” İfadesini kullandı ve bu durumun Yunan makamlarındaki bazı sistemsel sorunlardan kaynaklandığını söyledi.