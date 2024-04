Che Guevara: “Bir devrimcinin gülüşü, en güzel eylemdir”…

Genel seçim, yerel seçim. Derken döndük geçime. Ülkede olağanüstü bir siyasi yelpaze değişikliği var. Bu aslında herkesin şaşırdığı bir şey. Çünkü kimse Türkiye'nin bu şekilde kızıla boyanacağını düşünmemişti. CHP’lilerin kendileri bile buna inanmadılar. 1 Nisan şakası sandılar.

Birçok CHP'li arkadaşla görüşüyorum ve bu durumun gerçekten kendilerini bile şaşırttığını söylüyor. Zaten dürüstlük de bu. Artık seçim bitti, geçim başladı.

Neyse biz kendi konumuza Kocaelispor'a dönelim. Kocaelispor, siyasilerin bu değişikliğinden nasıl nemalanacak? Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim öncesindeki Kocaelisporlu duruşu ona seçimi kazandırdı. Kocaelispor da çok şey kazandı. Çünkü o Kocaelispor, Fatma Hanım'ın sayesinde AK Parti'nin ilgisinden arka plana düşmedi. Ve yine bu seçim gösterdi ki Kocaelispor'a olan ilgisizlik sandığa yansıyor. En azından kararsızları etkiliyor.

Bütün Anadolu'da kulüplerin, kentlerinin sembolü olduğu gerçeğini kimse değiştiremez. Hangi ilin ismi aklınıza gelirse, onun sonuna spor eklediniz mi, o kulübü ve kenti tanımayan yoktur. Kocaelispor bu noktada başı çeker.

90'lardan sonra öyle bir çıkış yaptı ki, hala 40 yıldır “Anadolu'nun beyi, kupa beyi” deyimi Kocaelispor'a en çok yakışan deyimdir. Bursaspor, Eskişehir ve diğer kulüpler Anadolu'nun efsanesi olma noktasında bir şeyler yapmıştır. Ama Kocaelispor uzun yıllar ligde kafayı oynayarak, süper ligde arayı açarak, bunun yanı sıra 3-5-6 gollü İstanbul zaferleri elde ederek, her an devrime hazır olduğunu göstermiştir.

Anadolu kentlerinin sembolü kulüpleridir. Hangi Anadolu kentine giderseniz gidin, birkaç eğlence merkezi vardır. Ama en önemli aktivite merkezi, statlar ve kenti temsil eden kulüplerdir. Bu ülkede tiyatroya gidilmez, resim sergisinin yanından geçilmez. Sinema biraz etkilidir, çünkü köklü bir geçmişi vardır. Ancak futbol her zaman bir numaradır. Bu kent için de Kocaelispor kentin daimi sembolüdür.

Pişmaniye, simit, heykel, Seka, saat kulesi, av köşkü, Çenesuyu, 41 numara nasıl birer sembolse, Kocaelispor tüm bu sembollerin toplamıdır. Ve İzmit Belediyesi'nin kadınlar tarafından yönetilmesi gibi bir gerçek de vardır. Son istatistiklerde IQ derecelerine bakıldığında Türkiye’de Kocaeli'nin 7. sırayı alması tesadüf değildir.

İşte böylesine özelliği olan Kocaeli kentinde bir şeyleri kazanmak için, Kocaelispor'a da yolunuz mutlaka düşmelidir. 4 senede amatöre düşüp, 4 senede birinci lige çıkıp Süper lig kapısına gelen kaç kişi vardır? Kocaelispor devrimin kentidir. Sanayinin ve emekçinin kentidir. Bunun bilincine varmadıkça yerel yöneticilerin başarılı olma şansı yoktur. Tahir Büyükakın ve Fatma Kaplan Hürriyet bunu yakalamıştır. Tabii çevredeki danışmanlarının da katkısıyla. Örneğin Mehmet Açık, Fatma Hanım için çok büyük avantajdır. Kocaeli Spor'u gibi ezbere bilen birisi biridir. Aynı şekilde Tahir Büyükakın Kocaelispor'un içinde büyümüştür diyebilirim.

Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da zamanında planlı yapılan statlar, kadınların da çocukların da maça gitmelerini sağlıyor. Çünkü bunlar bir arada olduğu zaman bir ailenin ilgisini çekebilecek her şey bulunabiliyor. Statların altında alışveriş merkezleri, tiyatro salonları, resim galerileri doğal olarak her evde annenin, babanın, çocuğun ilgisini çekebiliyor. Avdrupalı ailelerin hafta sonlarını ailece sahalarda geçirmelerinin en büyük sebebi bu.

Türkiye'de ise kadınların futbolu olan ilgisi az ve yapmacık. Ama her şey böyle başlayacak, alışacaklar, sonra tek başlarına maça gidip bunun tadını çıkaracaklar. Çünkü Türkiye'de erkeklerin %99'u futbolu seviyor. Kendini futbolla ifade edebiliyor. Bu nedenle bu kentteki en büyük olgu da Kocaelispor'dur. Valisi, belediye başkanları bunu iyi bilmeli ve kulübü acilen Süper Lig'e yükseltmelidir. Kentin ekonomisine de büyük darbedir Kocaelispor'un hala 1.Lig’de olması. Düşünün Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında İzmit’e gelecek insan sayısını. Ben diyeyim 5 bin, siz deyin 10 bin…

Çünkü onlar için de en güzel, en yakın deplasman Kocaeli deplasmanıdır. Bunun için İstanbul kulüplerinin de Kocaelispor'dan korkmadan destek vermesi en anlamlı gerçektir. Depremden sonra bile lige katılabilen kaç kulüp vardır? Kocaelispor depremden hemen iki ay sonra liglere katılmıştır. Dünya tarihinde böyle bir kulüp örneği de yoktur. Bu yüzden bu kentte Körfezi kirleten, rant sağlayan, ucuz emeği çalıştıran, onun nimetini yiyen tüm patron sınıfındaki insanlar Kocaelispor'u mutlaka sahiplenmelidir. Kendi marka değerlerini arttırmak için de bu şarttır. Ancak bunu gerçekten o yöneticilere, CEO'lara anlatacak bir yönetim kurulu da şarttır. Recep Durul bir avantajdır. İhracatçı, iş insanı ve her şeyden önce son derece kültürlü, akademik bir adamdır. 9 Haziran’daki kongrede de bunu değerlendirmek gerekir. Bu arada Engin Koyun'un hala yönetimi yönettiğine dair iddialar da ispata muhtaçtır. Ama şu da bir gerçektir. Engin Koyun'un hala kulüple beraber olması bence kötü değil, iyi bir şeydir.

Haydi tüm siyasiler yeniden Kocaelispor çevresinde birleşin!..

Başka Kocaelispor yok…