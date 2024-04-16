Büyükşehir, çocuklar güvenle eğlensinler diye parkları bakıma aldı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sorumluluk alanları çerçevesinde bulunan çocuk oyun gruplarının tamirat, bakım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor.

DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. Düzenli olarak sosyal alanların bakım ve onarımını yapan ekipler, Kocaeli genelindeki oyun gruplarında periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşturuluyor.

KONTROL VE ONARIMLARI YAPILIYOR

Çocuk grupları bulunduğu alanlarda bakım ve onarım çalışmalarının periyodik olarak yapılmasına özen gösteren Büyükşehir ekipleri, kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar varsa bildiriyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocukların oyun gruplarını sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi sağlanıyor.