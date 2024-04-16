Ebrar Karakurt'a Rusya'da skandal hareket

Rusya'da milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını terlettiği Lokomotiv Kaliningrad, final etabının son maçında Dinamo Moskova ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 yenen Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi'nde finale çıktı.

Ebrar Karakurt, mücadeleyi 28 sayı, 1 blok, 3 servis hatası ve 4 bloklanma ile kapatırken maç sonu skandal bir olay meydana geldi.

EBRAR'A ORTA PARMAK HAREKETİ YAPILDI

Moskova'nın kaptanı Goncharova, maç sayısı sonrası sevinen Ebrar'a orta parmağını gösterdi. O anlar kameraya takıldı.

''AĞLAYACAKSAN OYNAMAYALIM GONCAGÜL''

Ebrar Karakurt ise maç sonu kendisine yapılan çirkin hareket sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Milli yıldız, kendisine orta parmak hareketi yapan Dinamo Moskova kaptanı Goncharova'ya ''Ağlayacaksan oynamayalım Goncagül'' paylaşımıyla gönderme yaptı.

GONCHAROVA'NIN ÖZRÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ebrar Karakurt'a yaptığı hareket ile tepki alan Nataliya Goncharova özür diledi.

Dinamo Moskova'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Dinamo Moskova Kadın Voleybol Kulübü ve takım kaptanı Nataliya Goncharova, 14 Nisan’da Moskova’da Lokomotiv’e karşı oynanan Süper Lig play-off serisinin beşinci yarı final maçında yaşananlar için taraftarlara ve izleyicilere resmi özürlerini sunuyor. Rakip takımın oyuncularının seri boyunca devam eden provakasyonlarına karşı yeterince sakin kalamadığımız için üzgünüz. Daha sonraki bir tarihte rakiplerin sportmenlik dışı davranışlarını da içeren ayrıntılı bilgiler internet sitemizde yayınlanacaktır.”

Özür açıklamasında yer alan “Daha sonraki bir tarihte rakiplerin sportmenlik dışı davranışlarını da içeren ayrıntılı bilgiler internet sitemizde yayınlanacaktır.” ifadesi taraftarların tepkisine neden oldu.

VİDEOLU PAYLAŞIM

Dinamo Moskova, açıklamanın ardından kendilerine göre Lokomotiv Kaliningrad’ın yarı final serisinde gösterdiği sportmenlik dışı davranışları yayınladı.

Yayınlanan videoda Ebrar Karakurt'un sevinçlerinin ağırlıklı olması dikkat çekti.

EBRAR KARAKURT YANIT VERDİ

Ebrar Karakurt son olarak sosyal medya hesabından Dinamo Moskova takımının kendisini hedef alan videoya yanıt vererek, ”Spor ahlakı, provokasyon ve saygı en son konuşmamız gereken şey… Rakip takım kaptanının maç içinde yaptığı hareketler üzerine konuşalım” notunu düştü.Milli voleybolcu son olarak Dinamo Moskova'nın yaptığı video için 'Bu harika video için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: yeniçağ