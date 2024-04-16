Üç arkadaş 30 sene sonra aynı fotoğrafı çekildiler

Karamürsel’in tanınmış isimlerden ve koyu Beşiktaş taraftarlarından Murat Dinçay (47), Mehmet Özgülgün (Akrep) (54) ve Ümit Arslan (47), 22 Mart 1993 yıl İstanbul Ali Samiyen Stadında oynan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında çektirdikleri fotoğrafın aynısını 30 yıl sonra aynı pozu vererek güzel bir anı oluşturdular.
Soldan sağa yıl 1993, Murat Dinçay 17 yaşında, 2024 yılı 47 yaşında, 1993 yılı Mehmet Özgülgün 24 yaşında, 2024 yılı 54 yaşında ve 1993 yılı Ümit Arslan 17 yaşında, 2024 47 yaşında arkadaşlıkları, dostlukları hiç bitmeden devam ediyor örnek olacak şekilde.
Herkese örnek olması dileği ile Allah arkadaşlıklarını, dostluklarını hiç bitirmesin. 1993 yılında çekilen ve 2024 yılında çekilen pozlarda, zamanın değiştirdikleri fotoğraflarda açıkça görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zanan - Hey gençlik hey
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.