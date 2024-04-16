Başkan Hürriyet, güne Kuruçeşme Fatih Camii’nde başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimden sonra da cami cemaatiyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, cami ziyaretlerini Kuruçeşme Fatih Camii’nde sürdürdü. Sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı yapan Başkan Hürriyet, talep ve sorunları dinledi.
CEMAATTEN TEŞEKKÜR
Cami cemaati her fırsatta kendilerini ziyaret ederek isteklerini dinleyen Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Programda; Kuruçeşme Fatih Camii Dernek Başkanı Fikri Muhammet Yılmaz, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan Dönmez, Cengiz Özcan, Özcan Özer ve Erdem Arcan, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri İsmet Kanık, Turgay Oruç, Ercan Umutlu ve Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer ile İKM Başkanı Murat Öztürk yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.