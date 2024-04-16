İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında 'aşırı seviyede bor' tespit etti

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi tarafından yayımlanan kamuoyu uyarısında Beypazarı sodalarının tüketiminin sağlık riski oluşturduğu belirtildi ve tüketilmemesi tavsiye edildi.
Sodanın İsviçre'deki dağıtımcısı BAK-SAN GmbH'nin ürünü derhal satıştan çektiği ve geri çağırma işlemlerini başlattığı bildirildi.
DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada yüksek seviyede borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediğinin düşünüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Bu sebeple ürünün uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Serdarlı - Arkadaşlar inanmayın bu yandaş gazeteye tür düşmanı bunlar starbaks için bişey yazamayan yerli malı olunca zarrını yazar kahvenin zararınıda yazsana .......
Vatandaş - Yıllardır BEYPAZARI marka maden suyu kullanıyorum. Türkiye ilgili kurumları niçin göremedi bu durumu? Kimse görevini yapmıyor zaten, tesadüfi yaşıyoruz.
Murat - Geçti Borun pazarı sür eşeği Niğdeye...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.