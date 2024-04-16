İzmitlilerin anısı olan o binanın akıbeti ne olacak?

İzmit’te her gün önemli merkezlerin, tarihi binaların bakımsızlık içinde kaldığını ve kapatıldığını söyleyen Gergerlioğlu, “Bu binalardan bir tanesi de Sabancı Kültür Sitesidir. Tüm İzmitlilerin hatta Kocaelililerin yakından bildiği önemli anılarının olduğu, önemli tiyatro eserlerini izlediği, önemli geceler yapılan bir merkezdir. Gençlerin ders çalıştıkları, halk kütüphanesinin olduğu, kültür turizm müdürlüğünün olduğu bir yerdir fakat uzun bir süredir Sabancı Kültür Merkezi maalesef hizmet vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Kıyı koruma kanunu kafe-restoranlar ve Avmler için geçerli değil mi?

Bu binanın 1988’de Sakıp Sabancı tarafından İzmit’in önemli merkezlerinden birisinde yapıldığını belirten Gergerlioğlu, “Sabancı Kültür Sitesi 36 yıldır İzmit’e hizmet veriyor. Sakıp Sabancı bu merkezi yaptıktan sonra Sabancı Vakfı tarafından Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne devredildi. Burada Kültür ve Turizm Müdürlüğü vardı. 2021 yılında çatlaklar var, hadi buradan taşınalım dediler ve ne yapılacağı belirlenemedi. Buraya tadilat mı yapılacak yıkılacak mı ne olacağı belli değildi! En sonunda kıyı koruma kanunu var biz burayı tümden yıkalım sonrası ne olur bilemeyiz dediler ve yıkım kararı alındı. Doğru bir karar mı bilmiyoruz çünkü bakın kıyı koruma kanunu varsa yan tarafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var orada da kıyı koruma kanunu geçerli değil mi? N City AVM var diğer tarafta, antik kapı var. Aynı durum onlar için de geçerli. Tüm kıyılara toplum yararı gözetilerek belediyeler tarafından restoran ve kafeler yapılabiliyor. Sabancı Kültür Merkezide toplum yararı gözetilerek iyi bir tadilat ile koruma altına alınıp hizmete devam edebilir. Çok da eski değil ama önemli bir kültür merkezimiz hizmete devam edebilirdi fakat 2021 yılında kapılarını kapattı.” şeklinde konuştu.

İzmitlilerin bir sürü anısı var burada

Çatlakların ciddiyet boyutunu bilmediğini ifade eden Gergerlioğlu, “Bir tadilat ile giderilebilir çatlaklar olduğu söyleniyor fakat kıyı koruma kanunu sebebiyle ruhsat verilmiyor zaten diyerek yıkalım gitsin kararı almışlar. Herkesin bir sürü anısı var burada yıksan da yıkılmıyor! Madem yıkma kararı var burada o zaman 3 yıldır niye yıkılmıyor? Madem tadilat yapılabilecek diyorsanız tadilat niye yapılmıyor? Ne olduğu belli değil! Burayı tadilat yapmak için engel olarak öne sürdükleri kıyı koruma kanunu buradan boşalan araziye AVM yapmak veya rant alanı oluşturmak için engel olmazsa bu meselenin de takipçisi olacağız.” dedi.

Kocaeli Valisi ne iş yapıyor?

Kocaeli’nin kendi bakımsızlığına terk edilmiş durumda olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Kocaeli Valisi ne iş yapıyor bilmiyoruz? Sık sık söylüyorum; AK Parti İl Başkanı mı yoksa başka bir şey mi? Kültür Turizm Bakanlığı bu güzel bina hakkında ne yapıyor o da belli değil! Sabancı Vakfı’ndan bilgi almak isteriz, bu konuda kendileriyle iletişime geçeceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir açıklama yapması lazım! Kocaeli Valisi’nin bir açıklama yapması lazım! 3 yıldır skandal yaşanıyor! Şehrin göbeğinde 36 yıldır halka hizmet vermiş bir bina. Belirsizlik içinde böyle duruyor! Bu kabul edilecek bir durum değil. Kocaeli Milletvekili olarak durumu yakından takip ediyorum ve 3 yıldır bu konu hakkında neden bir adım atılmıyor mülki amirlere soruyorum, Sayın Turizm Bakanı’na soruyorum bir açıklama yapsınlar!” ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı açıklama yapmalı

Sabancı Vakfına çağrıda bulunan Gergerlioğlu, “Sabancı Vakfı da olayın içeriği ile ilgili siyasi makamların belki üstünü örttüğü gizlediği hususlar varsa onlar hakkında bir açıklama yapsın! Kocaeli İzmit halkı iyi bir kültür merkezine sahipti, çok hizmet verdi, çok güzel işler yapıldı burada ama sonunda gelinen nokta bu! Koca kültür merkezi yıkılacak mı yıkılmayacak mı ne olacak belli değil! Koca bina böyle hantal bir şekilde kapalı bir şekilde bekliyor. Bir an evvel bu konuya çözüm bulunması lazım!” dedi.