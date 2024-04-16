Trendyol 1. Lig’de 60 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, dün akşam Erzurum deplasmanında Sakaryaspor’un puan kaybetmesiyle birlikte en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e çıkardı. İzmir ekibi, Süper Lig için gün sayarken, bu hayaline hafta sonu oynanacak maçlar sonucunda ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor’u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarını bekleyecek. Çorum FK’nın 21 Nisan Pazar günü Adanaspor’a yenilmesi, Sakaryaspor’un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek. 22 Nisan Pazartesi günü de Kocaelispor, Ümraniyespor’a mağlup olması durumunda Göztepe, matematiksel olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükselecek.Böylece İzmir’in en köklü ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 100. yılını Süper Lig’de geçirecek.
- Spor
Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor
Göztepe, gelecek hafta Giresunspor’u mağlup etmesi ve Trendyol 1. Lig’de de istediği matematiksel hesapların oluşması durumunda ikinci sıradan Süper Lig’e yükselecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.