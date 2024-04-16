Karısını öldürüp intihar etti

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Fatih Yılmaz (41) ile eşi Nursel Yılmaz (38) arasında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide bulundukları sırada tartışma çıktı. Fatih Yılmaz, tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

TELEFONLA YAKINLARINI ARADI

Fatih Yılmaz'ın intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BOŞANMA DİLEKÇESİNİ DÜN GERİ ALMIŞ

Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Yılmaz'ın dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.

Çiftin ikisi kız üç çocuğu olduğu öğrenildi.