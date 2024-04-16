AKŞAM YAPILAN EGZERSİZ DAHA DA YARARLI!

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Egzersizinizi yapma zamanınız sağladığı yararı belirleyen bir etken olabilir mi?

“Bilenler bilir; Diabetes Care dergisi Amerikan Diyabet Cemiyeti’nin resmi yayın organıdır ve tıp dünyasında oldukça itibarlı bir dergidir. İşte bu derginin geçtiğimiz hafta yayımlanan sayısında güzel ve pratik uygulamalara yön verdirebilecek nitelikte bir makale yayımlandı. İşte bu makaleden önemli olabilecek bazı noktaları sizinle paylaşmak istedim.

Bu makale de aslında egzersizin önemi ile ilişkili. Egzersizin sağlıklı yaşam pratiği için belki de en önemli şey olduğunu neredeyse takıntılı bir şekilde defalarca tekrarladığımı çoğunuz biliyorsunuz, ama bu sefer egzersizin yapılma saatinin, egzersizin sağlık üzerine etkileri konusunda bir değişiklik oluşturup oluşturmadığına bakmış araştırmacılar.

UK Biobank veri sistemine dahil edilmiş olan yaklaşık 30.000 obez hasta üzerinde yapılan bu çalışmada el bileklerine gerçekleştirdikleri hareket miktarını ölçümleyen akselerometre takılmış kişiler en az 3 dakikalık orta ve yoğun egzersiz yapma sıklıklarına ve bu egzersizleri gerçekleştirme zamanlarına göre hiç egzersiz yapmayanlar, sabahları (6-12 arası) egzersiz yapanlar, öğleden sonraları (12-18 arası) egzersiz yapanlar ve akşam (18-24 arası) egzersiz yapanlar olarak 4 gruba ayrılıyorlar. Ortalama yaşları 62 olan bu kişiler yaklaşık 8 sene boyunca takip ediliyor.

Egzersiz yapan kişilerde egzersiz yapmayanlara göre tahmin edebileceğiniz gibi bakılan tüm sağlık parametrelerinde daha iyi sonuçlar elde ediliyor ancak egzersizin yapılma zamanı elde edilen kazanımın düzeyi konusunda belirleyici etkiye sahip olabiliyor; akşam yapılan egzersizin daha yararlı olduğunu görülüyor.

Kısacası, buradan çıkarılacak sonuç, aslında egzersiz yapın da ne zaman yaparsanız yapın ama bunu akşam saatlerine denk getirmeniz sağlığınız açısından daha da iyi olabilir.”

Tüm nedenlere bağlı ölümcüllükte azalma sırasıyla sabah, öğleden sonra ve akşam gruplarında şu şekilde: %33, %40, %61. Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili gerçekleşen azalma da yine aynı sıralamayla şöyle: %17, %16, %36. Yine nefropati (böbrek hastalığı), nöropati (sinir sistemi hastalıkları) ve retinopati (göz retinası hastalıkları) gibi mikrovasküler (küçük damar hastalıkları) hastalıklarda gerçekleşen azalma da sırasıyla %21, %16, %24. Üstelik çalışmaya katılanların yaklaşık 3000 kişisini temsil eden diyabetik hasta grubunda akşam egzersizi daha da belirgin şekilde yararlı çıkıyor.

Bir başka ilgimi çeken bulgu da Avrupa ve Amerikan Kalp Cemiyetlerinin haftalık 150 dakikalık fiziksel aktivite önerisini gerçekleştirmesine rağmen kalp hızının anlamlı şekilde yükseldiği ve aerobik yani oksijen Kullanılarak mitokondriyal yakıt sisteminin devreye sokulduğu periyodları gözlenmeyen kişilerde yukarıda bahsi geçen sağlık kazanımlarının hiçbiri gerçekleşmiyor.

Akşam egzersizlerinin sağladığı ek yararın nasıl oluştuğuna ilişkin net bir bilgi yok ancak araştırmacıların tahmini egzersizin akşama doğru azalan glukoz toleransı ve pankreasın insülin salgılayan beta hücrelerinin faaliyetindeki düşüş dönemine denk gelmesinin etkili olabileceği şeklinde.

Uz. Dr. Baybars Türel / Kardiyolog - Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı

Sağlıklı Yaşıyoruz®️ Danışma Kurulu Üyesi

Kaynak: https://doi.org/10.2337/dc23-2448