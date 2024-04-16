23 Nisan Reels Yarışması’na başvuru uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çevre duyarlılığına yönelik açtığı Reels Yarışması’nın başvuru süresi 18 Nisan Perşembe gününe kadar uzatıldı. “Ormanın Sesi-Dünyaya Yeşil Bir Mesaj” sloganının kullanılacağı yarışma çocuklarda doğa bilinci ve doğal yaşam farkındalığını arttırmayı amaçlıyor. Videoları dereceye girecek olan çocuklar, aileleri ile birlikte Ormanya’da 2 gece karavan kampı yapacak.

YARIŞMAYA NASIL KATILIRIM?

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan gibi son derece anlamlı ve özel bir gün için açtığı yarışma çevre duyarlılığı ve doğa bilincini geliştirmek açısından önem taşıyor. Yarışmaya katılmak ise oldukça kolay. “Ormanın Sesi-Dünyaya Yeşil Bir Mesaj” Reels Yarışmasına 9-14 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sayfası olan www.kocaeli.bel.tr adresindeki şartnameyi okuyarak başvuru formunu doldurulacak. Videolar dikey formatta (1080x1920px) çekilecek. Videoların süresi, jenerik dahil olmak üzere, en az 15 en fazla 120 saniye olacak. Hazırlanan reels videoları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “kocaelikultursanat” instagram hesabına mesaj yoluyla gönderilecek. Yarışmaya yalnızca bir reels videosu kabul edilecek.

İÇERİK NASIL OLMALI?

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi çocuklara örnek olması kapsamında yarışmanın şartnamesinde içerik ile ilgili örnek başlıklar verdi. Bu çerçevede çocuklar, doğaya saygı, hayvan sevgisi, çevre bilinci, denizlerin kirletilmemesi, geri dönüşüm, sıfır atık, kompost yapımı, atık yağların toplanması, su tasarrufu, yağmur suyunun kullanımı gibi konuları kendilerine baz alabilecek. Ayrıca, doğal malzemelerden oyuncaklar, doğanın sesi, hayvanlara su/mama kabı yapma, geri dönüşüm ürünlerinden yapılan eserler de fikir olarak yarışmacılara sunuldu. Şartnamede tarım ve toprak ile ilgili öneriler de yer aldı. Bu öneriler kapsamında; turşu, tarhana yapımı, yerli tohum biriktirme/çoğaltma, ağaç ekimi, bitki çeşitliliğini çoğaltma gibi başlıklar yer aldı.

SONUÇLAR 19 NİSAN CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yarışmanın sonuçları 19 Nisan Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak. Gönderilen videolar, yarışma bitimi ile Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Değerlendirme yapılırken, özgünlük, tema ile uyum, kurgu ve Kocaeli öğelerini içerme kriterleri ön planda tutulacak.