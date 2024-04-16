Hürriyet yeni döneme Kuruçeşme’de işçi servisleri ile başladı 

Milletvekilliği döneminden bu yana gelenek haline getirdiği işçi ziyaretlerine bu sabah Kuruçeşme’de devam eden Başkan Hürriyet, emekçilerle bir araya geldi. Başkan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde servis bekleyen işçilere CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile birlikte kolay gelsin ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Bölgedeki mobil ikram aracından sıcak çorbalarını alan emekçiler, geleneksel hale gelen ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.