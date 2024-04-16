Milletvekilliği döneminden bu yana gelenek haline getirdiği işçi ziyaretlerine bu sabah Kuruçeşme’de devam eden Başkan Hürriyet, emekçilerle bir araya geldi. Başkan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde servis bekleyen işçilere CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile birlikte kolay gelsin ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Bölgedeki mobil ikram aracından sıcak çorbalarını alan emekçiler, geleneksel hale gelen ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
- Siyaset
Hürriyet yeni döneme Kuruçeşme’de işçi servisleri ile başladı
Dün mazbatasını alarak 2. Başkanlık dönemine başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın ilk ışıklarında Kuruçeşme’de işe gitmek için servis bekleyen işçileri ziyaret ederek ‘kolay gelsin’ dileklerini iletti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdarlı - Daha düne kadar ikdidara soyleneyi yordunuz kahve dagıtıyor diye simdi siz yapıyorsunuz yazık olacak aldıgınız belediyelere siz yapınca olur DEM seviçiler........
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.