Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesinde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi. İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar Gölcük'ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı. İki işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı
16 Nis 2024 - 11:59- Asayiş Güncelleme:
Sanayi sitesinde yangın
Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İki işyeri daha etkilenirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.