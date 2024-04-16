16 Nis 2024 - 11:59- Asayiş G:

Sanayi sitesinde yangın

Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İki işyeri daha etkilenirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Sanayi sitesinde yangın mask
Sanayi sitesinde yangın
Sanayi sitesinde yangın
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Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesinde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi. İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar Gölcük'ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı. İki işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı
# acil

16 Nis 2024 - 11:59 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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