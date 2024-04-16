CHP'li Başkan Yamen: "AKP usulsüz işe alımlarla kanunu hiçe saymış"

CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Merkez bankasının 818 milyar lira rekor düzeyde zarar açıkladığı günümüzde AKP yetkililerinin Maldivler’de Istakoz yiyen, saray yaptırmak için yeni yerler tespit ederken kendi vatandaşına soğan ekmeği reva gören AKP düzeninin ekonomik açıdan sürdürülmesi artık mümkün değildir. Ülke genelinde CHP Belediyelerinin AKP den devir aldığı belediyelerin durumu vahim haldedir. Borç batağı içerisinde teslim alınan belediyeler seçim öncesi usulsüz işe alımlarla kanun hiçe saymışlardır.

“Sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışının destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

Büyük bir mücadele vererek teslim aldığımız Derince Belediyesinde de malesef durumlar farklı değildir. Bu durum bizler için sürpriz olmamıştır. Zira AKP belediyeciliğinin ne anlama geldiğini bizler zaten biliyorduk. Bizler İlçe örgütü ve CHP ye gönül veren partililerimiz ve vatandaşlarımızla sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışının destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Her bir ferdinin mutlu olduğu bir Derince için yolumuz açık olsun.

Belediye Başkanımız Sertif Gökçe’nin görevi devir aldığı ilk günden itibaren bu anlayışın ilk adımlarının atıldığını mutlulukla gözlemlemekteyiz. CHP nin iktidara yürüdüğü yerel seçim sonuçları ile bütün ülke tarafından görülmektedir. Bu noktada bizlere büyük görevler ve ödevler düşmektedir. CHP olarak seçim sonuçlarını zafer kazanmış olarak görmüyoruz. Zira zafer düşmana karşı kazanılır. Biz bir görevi devir aldığımız düşüncesiyle vatandaşlarımızın layık olduğu yönetim anlayışına ötekileştirmeden, daha önce hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun ayrıştırmadan eşit yurttaşlık anlayışı içerisinde olacağız.Her bir ferdinin mutlu olduğu bir Derince için yolumuz açık olsun.