İzmit Karadeniz Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü saat 09.30 ile 19 Nisan Cumartesi saat 05.00'a üstyapı bakım çalışması yapılacak. Trafik akışı çalışma sürecinde kademeli olarak gerçekleştirilecek. Çalışma süresince bütün sürücülerine kurallara uyması rica edildi.
16 Nis 2024 - 12:35- Gündem Güncelleme:
Sürücüler dikkat! O yolda üstyapı çalışması...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.