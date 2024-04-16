16 Nis 2024 - 12:35- Gündem G:

Sürücüler dikkat! O yolda üstyapı çalışması...

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Sürücüler dikkat! O yolda üstyapı çalışması... mask
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İzmit Karadeniz Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü saat 09.30 ile 19 Nisan Cumartesi saat 05.00'a üstyapı bakım çalışması yapılacak. Trafik akışı çalışma sürecinde kademeli olarak gerçekleştirilecek. Çalışma süresince bütün sürücülerine kurallara uyması rica edildi.

Sürücüler dikkat! O yolda üstyapı çalışması...

16 Nis 2024 - 12:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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