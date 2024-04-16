İMO Kocaeli Şube Başkanı Akgün: “Şantiyelerde mühendislere yönelik şiddet artık son bulsun!”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün üyeleriyle birlikte başkanlık binası önünde açıklama yaparak ilimizde ve ülke genelinde meslektaşlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. İnşaat mühendislerinin ustalar tarafından uğradığı sözlü, fiziksel ve silahlı saldırıları açıklayan Akgün, caydırıcı cezaların artırılması olması gerektiğini söyleyerek, duyarlılık çağrısında bulundu.

DAHA 10 GÜN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTIK

Meslektaşlarının ülke genelinde yaşadığı saldırıları il il duyuran Akgün; “27 Mart 2024’te yaptığımız ülke geneli açıklamadan henüz 10 gün geçmişken şantiyelerde mühendise yönelik bir şiddet haberini de maalesef ilimizden alıyoruz. 08 Ağustos 2022 tarihinde, Meslektaşımız Yapı Denetim Şirketi Yetkilisi Zekeriya Mengi şantiye denetlemesi sırasında saldırıya uğramıştır. 1 Mart 2023 tarihinde, Uşak’ta yapı denetim mühendisinin numune almasından sonra, gözü önünde betona su katılmış, buna itiraz eden meslektaşımız ve yanındaki stajyeri, inşaatın kalıp ustaları tarafından şiddete uğramıştır.” şeklinde konuştu.

SÖZLÜ, FİZİKSEL VE SİLAHLI SALDIRILAR

3 Ağustos 2023 tarihinde yine Uşak’ta yapımı süren inşaatı denetime giden iki meslektaşımız, beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını isteyince bir inşaat ustası tarafından keserle saldırıya uğramıştır. 23 Ocak 2024 tarihinde, Aydın’da yapı denetimi görevini yürüten meslektaşımıza, demirci ustası tarafından demir levyeyle saldırı gerçekleştirilmiştir. 1 Şubat 2024 tarihinde, Adana’da ilgili şantiyesinde gerekli tespitleri yapıp, eksikliklerin giderilmesini isteyen yapı denetimi görevlisi meslektaşımız, müteahhit ve yakını tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. 23 Mart 2024 tarihinde, Denizli’de bir inşaatta temel betonu dökümü aşamasında projenin müteahhidi, yapı denetimi çalışanı meslektaşımıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuştur.” dedi.

DEMİRCİ, KALIP VE İNŞAAT USTALARI

Açıklamasını sürdüren Akgün; “Ve bundan sonra Türkiye geneli ortak basın bildirgesi yayınlamışken daha olayın üzerinden 10 gün geçmeden, ilimizde hizmet gösteren Yapı denetim saha kontrol mühendisi meslektaşımız 6 Nisan tarihinde Eskihisar’da yaptığı şantiye kontrolünde, şantiyedeki demirci tarafından sözle ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Meslektaşımız olayın ardından hastaneye giderek darp raporu almış ve yasal işlem başlatmıştır. Bizde üyemizin yanında olduğumuzu ve bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz.” diyerek hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerini vurguladı.

SON ZAMANLARDA ÇOK ARTTI

Saldırıların son zamanlarda peş peşe arttığını söyleyen Akgün; “1999 yılında deprem gerçeğini en ağır şekilde öğrenen şehrimiz, 06 Şubat depremlerinde zaten bildiği ve gündeminden hiç düşürmediği deprem acısını Kahramanmaraş ve çevre illerle bir kere daha yaşamış ve Mühendisliğin önemini bir kere daha kavramıştır. Bu bilgi ve bilinçle işlerini en iyi şekilde yapmak isteyen mühendislerimize son zamanlarda ardı ardına şiddet haberleri ile üzülerek karşılaşıyoruz. Sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşanan depremler yapının yapım ve denetim sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir.” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Akgün; “Yapı denetim firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak onlar adına serbest piyasada kontrol yapan firmalardır. Yapılan hizmet kamu görevi niteliği taşımaktadır ve üyelerimizin kamu tarafından haklarının korunacağına inancımız tamdır. Yapı denetim personellerimiz kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmayan binaların yapım süreçlerinde en ince noktalara kadar dikkat ederken ve bunları kontrol ederken bu tarz şiddet olayları kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi.

DERHAL TEDBİR ALINMALI

Son olarak tedbir alınması için yetkililere seslenen Akgün; “Önemle vurgulamak isteriz ki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır. Üyemize yapılan şiddeti kınıyoruz. İnşaat Mühendisleri odası Türkiye genelinde 150 binden Kocaeli ili sınırları içerisinde ise 4 binden fazla üyeye sahip güçlü bir meslek odasıdır. İnşaat Mühendisleri hiçbir zaman sahipsiz değildir. Her meslektaşımızın hakkını ve hukukunu arayacak güce ve birliğe sahip olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.” diyerek sözlerini noktaladı.