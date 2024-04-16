Kharaishvili, Bandırma maçında dönecek gibi

BANDIRMA MAÇINA HAZIR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer çalışmalarında, 27 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Kharaishvili’yi takıma katmıştı. Yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile 5 maça çıktı. Son maçını Tuzlaspor karşısında oynayan Gürcü oyuncu, bu maçın 35. dakikasında sakatlanmıştı. Çekilen MR sonrasında adelesinde yırtık tespit edilen Kharaishvili, 4 haftadır sahalardan uzak. Ümraniyespor maçı öncesinde bireysel olarak antrenmanlara başlayan oyuncu henüz takımla çalışmalara çıkamadı. Büyük oranda iyileşen Gigi, Ümraniyespor maçından sonra takımla çalışmaya başlayacak ve Bandırmaspor maçında oynayacak duruma gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli Savaşçı - Tuzla maçının kural hatasına itiraz ne oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.