16 Nis 2024 - 13:36- Spor G:

Kharaishvili, Bandırma maçında dönecek gibi

Kocaelispor’un devre arasında transfer ettiği Giorgi Kharaishvili, Tuzlaspor ile oynana maçın 36. dakikasında sakatlanmış ve yerini Cihat’a bırakmıştı. 4 haftadır sakat olan futbolcunun, Ümraniyespor maçından sonra sahalara dönmesi bekleniyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kharaishvili, Bandırma maçında dönecek gibi mask

BANDIRMA MAÇINA HAZIR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer çalışmalarında, 27 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Kharaishvili’yi takıma katmıştı. Yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile 5 maça çıktı. Son maçını Tuzlaspor karşısında oynayan Gürcü oyuncu, bu maçın 35. dakikasında sakatlanmıştı. Çekilen MR sonrasında adelesinde yırtık tespit edilen Kharaishvili, 4 haftadır sahalardan uzak. Ümraniyespor maçı öncesinde bireysel olarak antrenmanlara başlayan oyuncu henüz takımla çalışmalara çıkamadı. Büyük oranda iyileşen Gigi, Ümraniyespor maçından sonra takımla çalışmaya başlayacak ve Bandırmaspor maçında oynayacak duruma gelecek.
# büyük, tespit, Kocaelispor

16 Nis 2024 - 13:36 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(1)
01

Körfezli Savaşçı - Tuzla maçının kural hatasına itiraz ne oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 15:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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