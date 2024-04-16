Kharaishvili, Bandırma maçında dönecek gibi

BANDIRMA MAÇINA HAZIR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, devre arası transfer çalışmalarında, 27 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Kharaishvili’yi takıma katmıştı. Yetenekli oyuncu, Kocaelispor ile 5 maça çıktı. Son maçını Tuzlaspor karşısında oynayan Gürcü oyuncu, bu maçın 35. dakikasında sakatlanmıştı. Çekilen MR sonrasında adelesinde yırtık tespit edilen Kharaishvili, 4 haftadır sahalardan uzak. Ümraniyespor maçı öncesinde bireysel olarak antrenmanlara başlayan oyuncu henüz takımla çalışmalara çıkamadı. Büyük oranda iyileşen Gigi, Ümraniyespor maçından sonra takımla çalışmaya başlayacak ve Bandırmaspor maçında oynayacak duruma gelecek.