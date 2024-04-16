Kocaelispor Başkanı Durul, Aziz Yıldırım'la birebir görüşecek

Durul “Konuyla ilgili yönetim olarak incelemelerimizi sürdürüyoruz. Aziz Yıldırım beyle birebir görüşeceğim. Durumu netleştirince de kamuoyuna bilgi vereceğim. Önemli bir sorun olacağını sanmıyorum” dedi

“HERŞEY NETLEŞİNCE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

Durul, Aziz Yıldırım’ın 1 milyon dolar alacağı nedeniyle kulislerde yoğunlaşan iddialara yanıt verdi. Durul “Net bir bilgim yok. Ortaya bir resmi evrak da yok. Aziz beyle görüşüp, bunun sonunda da durumu net olarak öğreneceğim. Şu anda hiçbir açıklama yapmanın mantığı yok. Her açıklama farklı yöne çekilebilir. O dönemde ben olaya hâkim değildim.

“AZİZ BEYLE CİDDİ BİR SORUN OLMAZ”

Eski başkanımızla da konuşuyoruz. Bunun için herkese görev düşüyor. Net olarak her şeyi öğrendikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Play Off koşturması içerisinde bu konuyu biraz geri plana attık. Önce normal sezonu tamamlamak istiyoruz. Aziz Bey'le de randevu almak için girişimlerim var. Oturacağız, karşılıklı konuşacağız. İşi çözeceğiz. Bununla ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum dedi.